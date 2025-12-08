Ζελένσκι: Πολύ σημαντική η ενότητα Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ στη χρονική αυτή συγκυρία
Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Το παρών στη συνάντηση των Στάρμερ, Μερτς, Μακρόν έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Δευτέρα 8/12.
«Πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για σήμερα είναι… η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας για να προσθέσει: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνονται τέτοιες συναντήσεις».
Ο Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του είπε ότι «τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία είναι για την Ουκρανία» καθώς οι σημερινές διαπραγματεύσεις αποτελούν, όπως λέει, «κρίσιμο στάδιο της προσπάθειας για ειρήνη».
