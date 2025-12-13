Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: «Πέντε Ουκρανοί μεταξύ των αποφυλακισθέντων κρατουμένων»

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων

DEBATER NEWSROOM

Πέντε Ουκρανοί είναι μεταξύ των κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν από τη Λευκορωσία μετά από την επίτευξη μιας σημερινής συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Ουάσινγκτον για τη βοήθεια που προσέφερε για την απελευθέρωσή τους.

Χάρη στον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ και τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μας, περίπου 100 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ουκρανών, έχουν τώρα απελευθερωθεί”, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για μία νέα απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία πριν από την έλευση του νέου έτους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων, μετά από τη ρωσική εισβολή που άρχισε το 2022.

