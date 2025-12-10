Ζελένσκι: Ουκρανία και ΗΠΑ θα συζητήσουν τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα έχουν συνομιλίες σήμερα με Αμερικανούς ομολόγους τους σε θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Το ευρύτερο πλαίσιο 20 σημείων για ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Συνεχίζουμε σε καθημερινή βάση, ουσιαστικά 24/7, να επικοινωνούμε με όλους τους εταίρους μας, προκειμένου να καθορίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα πρέπει να είναι αξιόπιστα και αξιοπρεπή για την Ουκρανία.

Σήμερα στο πρόγραμμα – συζήτηση με την αμερικανική πλευρά σχετικά με το έγγραφο που θα περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε τις εργασίες για τα 20 σημεία ενός θεμελιώδους εγγράφου, το οποίο μπορεί να καθορίσει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, και υπολογίζουμε ότι θα παραδώσουμε το έγγραφο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο εγγύς μέλλον, μετά από τη συνεργασία μας με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους εταίρους μας στην Ευρώπη.

Αύριο στο πρόγραμμα – συνάντηση στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθυμών, και εργαζόμαστε πολύ παραγωγικά για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας. Η εβδομάδα μπορεί να φέρει νέα για όλους μας και για το τέλος της αιματοχυσίας. Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την ειρήνη και τα βασικά ζητήματα είναι πώς να αναγκάσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες και τι συγκεκριμένα θα αποτρέψει τη Ρωσία από μια τρίτη εισβολή. Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία!