Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν παραγωγικές (Βίντεο)
Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.
Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.
