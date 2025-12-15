Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν παραγωγικές (Βίντεο)

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

