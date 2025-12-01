Ζελένσκι: Οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι οι εγγυήσεις προστασίας, ασφάλειας και διατήρησης της κυριαρχίας μας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στάθηκε στις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι «η ίδια η Ρωσία δεν θα πάρει τίποτα που θα το εκλάβει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Είχαμε σήμερα μια εκτενή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν. Ενημέρωσα για το έργο της αντιπροσωπείας μας, για τις αναφορές από τη Φλόριντα, ο Εμανουέλ έδωσε την αξιολόγησή του και εκτιμώ όλες τις συμβουλές. Αυτές είναι ξεχωριστές μέρες που πολλά μπορούν πραγματικά να αλλάξουν, και κάθε μέρα. Χθες υπήρχαν διαπραγματεύσεις της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Αμερική. Αύριο, όπως όλοι γνωρίζουμε ήδη, ένας εκπρόσωπος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκεται στη Ρωσία. Προσπαθούμε πολύ σκληρά να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να τον τερματίσουμε με αξιοπρέπεια.

Και αν τώρα όλοι εργαστούν όχι μόνο ενεργά, αλλά ειλικρινά για χάρη της ειρήνης και της εγγυημένης ασφάλειας, τότε μπορούμε να επιτύχουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεται για την Ουκρανία, για την Ευρώπη, αλλά και, είμαι σίγουρος, για την Αμερική – για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του δημοκρατικού κόσμου. Αν και, μερικές φορές, φαίνεται ότι όλοι είναι μόνοι τους – Αμερική, Ευρώπη – όλοι χρειαζόμαστε εξίσου ασφάλεια και κανονική οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό είναι το κοινό μας συμφέρον. Επομένως, το κοινό συμφέρον είναι να ζήσουμε χωρίς πόλεμο. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε και τον οποίο συνεχίζει. Αυτός είναι μόνο ο δικός της πόλεμος, και η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να θέσει τέλος σε αυτή την επιθετικότητά της. Οι κοινές μας δράσεις συμβάλλουν σε αυτό.

Οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι προφανείς. Πρώτα απ ‘όλα, εγγυήσεις προστασίας και ασφάλειας, εγγυήσεις διατήρησης της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, διατήρησης της κυριαρχίας μας. Θα το προστατεύσουμε αυτό. Εργαζόμαστε ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μια τρίτη ρωσική εισβολή σίγουρα δεν θα συμβεί και ότι δεν θα υπάρξει διακοπή των συμφωνιών για το τέλος του πολέμου. Η Ρωσία έχει ήδη αθετήσει τις υποσχέσεις της τόσες πολλές φορές, έχει παραβιάσει όλες τις συνθήκες και είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί η ειρήνη στη Ρωσία, επομένως χρειαζόμαστε αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, για όλους εμάς, τους Ουκρανούς.

Οι Ρώσοι χτυπούν την Ουκρανία, χτυπούν κάθε μέρα, σήμερα υπήρξε μια βάναυση πυραυλική επίθεση στην πόλη μας, στον Δνείπερο – δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς και τους φίλους. Και μια τέτοια απειλή χτυπημάτων πρέπει να απομακρυνθεί. Και ως εκ τούτου, ο έλεγχος της ασφάλειας είναι επίσης ένα σοβαρό ζήτημα και πρέπει να επιλυθεί. Είμαι ευγνώμων στη Γαλλία, σε όλους τους εταίρους μας που, στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων, προετοιμάζουν αυτήν την – πραγματική ασφάλεια.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα πάρει τίποτα που θα το εκλάβει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν πρέπει να γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση, ώστε άλλοι να μην θέλουν να επαναλάβουν τέτοια βήματα. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε θέσεις αρχών σχετικά με τις κυρώσεις, την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου, το νομικό καθεστώς των εδαφών μας που κατέχονται επί του παρόντος από ρωσικά στρατεύματα κατοχής, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και την υποχρέωση ανοικοδόμησης – ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει για την επιθετικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο ισχυρότερες είναι οι κοινές θέσεις του κόσμου σε τέτοια σημεία, τόσο πιο αξιόπιστη και διαρκής θα είναι η ειρήνη. Και αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από την ενωμένη θέση μας στην Ευρώπη, από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής – δεν είναι μόνο πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά και για πόσο καιρό ο επόμενος πόλεμος δεν θα αποτελεί απειλή. Η θέση αρχών τώρα, κατά την προετοιμασία της σχετικής συμφωνίας, είναι η μακροπρόθεσμη φύση της ειρήνης μετά από αυτόν τον πόλεμο. Όλοι οι εταίροι πρέπει να το κατανοήσουν αυτό εξίσου, να κατανοήσουν όλες τις προκλήσεις και τους κινδύνους εξίσου.