Ζελένσκι: Οι αμυντικές συμφωνίες της Ουκρανίας με τα κράτη του Κόλπου προβλέπουν «10ετή συνεργασία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι οι συμφωνίες που υπέγραψε με χώρες του Κόλπου κατά τη διάρκεια περιφερειακής περιοδείας προβλέπουν μια δεκαετή συνεργασία στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κοινών γραμμών παραγωγής.

«Μιλάμε για μια 10ετή συνεργασία. Έχουμε ήδη υπογράψει σχετική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, μόλις υπογράψαμε παρόμοια συμφωνία με το Κατάρ, επίσης για 10 χρόνια, θα υπογράψουμε μία με τα Εμιράτα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ετών, θα ασχοληθούμε με συμπαραγωγή, κατασκευάζοντας εργοστάσια και στις δύο χώρες – γραμμές παραγωγής στην Ουκρανία καθώς και σε αυτές τις χώρες», πρόσθεσε.