ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια με drones στη Μέση Ανατολή

Τι είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια με drones στη Μέση Ανατολή
PAP
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 20:46

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία έλαβε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια στην αντιμετώπιση drones στη Μέση Ανατολή.

«Λάβαμε αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία από τα (ιρανικής σχεδίασης) “Shahed” στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα X.

«Έδωσα οδηγίες να παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα και να διασφαλιστεί η παρουσία Ουκρανών ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας».

Τραμπ για την προσφορά βοήθειας της Ουκρανίας λέει: «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια»

Το Reuters ρώτησε τον πρόεδρο των Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσφορά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα», είπε ο Τραμπ.

