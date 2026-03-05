Ζελένσκι: Η Ουκρανία έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια με drones στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία έλαβε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια στην αντιμετώπιση drones στη Μέση Ανατολή.

«Λάβαμε αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία από τα (ιρανικής σχεδίασης) “Shahed” στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

«Έδωσα οδηγίες να παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα και να διασφαλιστεί η παρουσία Ουκρανών ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας».

Τραμπ για την προσφορά βοήθειας της Ουκρανίας λέει: «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια»

Το Reuters ρώτησε τον πρόεδρο των Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσφορά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα», είπε ο Τραμπ.