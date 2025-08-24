Ζελένσκι για Ημέρα Ανεξαρτησίας: «Οι Ουκρανοί παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους»
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μίλησε για τη νέα αυτοπεποίθηση του λαού
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε μήνυμα για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, συγχαίροντας τους συμπολίτες του και τονίζοντας ότι τρεισήμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ουκρανοί έχουν αποκτήσει μια «νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης».
Σε ανάρτησή του στα social media, υπογράμμισε πως η χώρα «χτίζει μια ισχυρή και δυνατή Ουκρανία, ικανή να ζει με ειρήνη και ασφάλεια». Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος έκανε τους πολίτες να πάψουν να βασίζονται στην καλή θέληση τρίτων και να αναλάβουν οι ίδιοι τη μοίρα τους, παλεύοντας για την ελευθερία τους.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις καθημερινές ρωσικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, όπως σχολεία και νοσοκομεία, σημειώνοντας πως η Ουκρανία απαντά με πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων και στρατιωτικά αεροδρόμια εντός ρωσικού εδάφους — «ενέργειες που κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει», όπως είπε.
Το μήνυμά του συνοδεύτηκε από εικόνες της επίθεσης με drones που εξαπέλυσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών τον Ιούλιο, πλήττοντας στρατηγικά ρωσικά βομβαρδιστικά.
Δείτε την ανάρτηση του:
Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю. Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.
Бережемо пам’ять про кожного й… pic.twitter.com/wYWychugOg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
