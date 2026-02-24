Ζελένσκι: Δείχνει για πρώτη φορά το καταφύγιο του προεδρικού μεγάρου –  “Εδώ άκουσα πρώτη φορά, “Βολοντίμιρ, υπάρχει απειλή” (βίντεο)

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε με χλευαστικό ύφος στον Βλαντιμίρ Πούτιν την στιγμή που έδειχνε για πρώτη φορά το καταφύγιο του προεδρικού μεγάρου της Ουκρανίας στην συμπλήρωση 4 χρόνων από την έναρξη του πολέμου.

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν υποσχέθηκε να καταλάβει το Κίεβο σε τρεις ημέρες», είπε ο Ζελένσκι. «Και αυτό λέει πολλά για την αντίστασή μας, για τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία αγωνίζεται όλο αυτό το διάστημα».

«Πίσω από αυτά τα λόγια βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι, μεγάλο θάρρος, σκληρή δουλειά, επιμονή και ένα μακρύ ταξίδι που η Ουκρανία έχει διανύσει από τις 24 Φεβρουαρίου, πριν από τέσσερα χρόνια», συνέχισε λέγοντας πως. «Δεν είχαμε δείξει ποτέ πριν αυτή την εγκατάσταση».

«Στην αρχή του πολέμου υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι εδώ. Δούλευα εδώ και μετά ανέβαινα επάνω για να σας απευθυνθώ.

Η ομάδα μας ήταν εδώ, η κυβέρνηση, καθημερινές στρατιωτικές συσκέψεις, τηλεφωνήματα, αναζήτηση λύσεων». Έδειξε ένα «μικρό δωμάτιο στο καταφύγιο» όπου «είχα τις πρώτες μου συνομιλίες με ηγέτες του κόσμου στην αρχή του πολέμου.

Εδώ μίλησα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Εδώ άκουσα: «Βολοντίμιρ, υπάρχει απειλή, πρέπει να φύγεις επειγόντως από την Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε σε αυτό» και εδώ απάντησα «ότι χρειαζόμουν όπλα, όχι μεταφορά», περιγράφει ο Ζελένσκι.

Τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, “οι Ουκρανοί αντέχουν”

Ακόμα μία μαύρη επέτειος συμπληρώθηκε σήμερα Τρίτη 24/2 από την ημέρα του 2022 που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο αιματηρός σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκε στο πέμπτο έτος του, ύστερα από τέσσερα ολόκληρα χρόνια σφοδρών μαχών και διπλωματικών ζυμώσεων.

Το DEBATER επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο και κάτοικο της Ουκρανίας Κώστα Ονισένκο, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη ρωσική εισβολή.

“Ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο πόλεμος συνεχίζεται… Γίνονται καθημερινά εγκλήματα πολέμου” λέει ο κ. Ονισένκο και εκτιμά πως “αυτός ο πόλεμος αλλάζει όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι το 2026 θα είναι ένα έτος το οποίο θα καθορίσει πολλές αλλαγές και στην Ουκρανία και στον πόλεμο και στην Ευρώπη συνολικά. Οι αλλαγές είναι πάντα αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι προς το καλό ή προς το χειρότερο”.

“Ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ουκρανοί αντέχουν. Παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντικά προβλήματα και ο χειμώνας ήταν πιο δύσκολος των τελευταίων ετών λόγω του κρύου και των εκρήξεων σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, οι Ουκρανοί αντέχουν” τονίζει και προσθέτει:

“Πολεμάνε. Είναι στα μέτωπα. Κρατάνε το μέτωπο και κρατάνε προκειμένου οι Ρώσοι να μην καταλάβουν την Ουκρανία και πάνε παρακάτω, γιατί ο στόχος των Ρώσων δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Είναι τα πιο δύσκολα χρόνια για την Ουκρανία”.

Ζελένσκι: “Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο”

Συνέντευξη στο BBC παραχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδώσει στρατηγικά εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», τονίζοντας ότι η μόνη απάντηση είναι η έντονη στρατιωτική και οικονομική πίεση προς τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης του 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ που ελέγχει η Ρωσία, καθώς και επιπλέον εδαφών στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

«Δεν το βλέπω απλώς ως γη. Το βλέπω ως εγκατάλειψη – αποδυνάμωση των θέσεών μας, εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν εκεί. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η “απόσυρση” θα διχάσει την κοινωνία μας», ανέφερε.

Εκτίμησε δε ότι ακόμη και αν μια παραχώρηση ικανοποιούσε προσωρινά τον Πούτιν, η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε την εκεχειρία ως «παύση» για ανασύνταξη δυνάμεων. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι μπορεί να χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ανακάμψει μέσα σε δύο», είπε, διερωτώμενος «πού θα πάει μετά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η νίκη δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση της κανονικότητας για τους Ουκρανούς, αλλά και την αποτροπή μιας ευρύτερης απειλής.

«Το να σταματήσουμε τον Πούτιν σήμερα και να τον αποτρέψουμε από το να καταλάβει την Ουκρανία είναι νίκη για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία», δήλωσε.

Αναφορικά με την πλήρη αποκατάσταση των συνόρων του 1991, υπογράμμισε ότι αποτελεί στόχο, αλλά παραδέχθηκε πως μια άμεση προσπάθεια ανάκτησης όλων των κατεχόμενων εδαφών θα είχε τεράστιο ανθρώπινο κόστος. «Τι είναι η γη χωρίς ανθρώπους; Τίποτα», είπε.