ΔΙΕΘΝΗ

Ζαπορίζια: Άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό

Θα διαρκέσουν περίπου δύο ημέρες

DEBATER NEWSROOM

Εργασίες επιδιόρθωσης στις γραμμές μεταφοράς ξεκίνησαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έπειτα από μία ακόμη τοπική κατάπαυση πυρός που εξασφάλισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, όπως ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, επικαλούμενη τον γενικό διευθυντή της Ραφαέλ Γκρόσι.

Ομάδα του ΔΟΑΕ επιβλέπει τις επιδιορθώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών προκειμένου να αποτραπεί πυρηνικό δυστύχημα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτει η υπηρεσία.

