Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υποδέχθηκε το 2026 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η Αυστραλία – Μαγευτικές εικόνες

To Κιριμπάτι ήταν η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το νέο έτος

Υποδέχθηκε το 2026 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η Αυστραλία – Μαγευτικές εικόνες
AAP
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα στο Σίδνεϊ η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2026, με τις εικόνες να είναι μαγευτικές.

Ένα λεπτό σιγής τηρήθηκε στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που θα φωτιστεί με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνης. Μεγάλο πλήθος έδωσε το παρών για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους με πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα μέτρα.

Να θυμίσουμε ότι, οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυνκτα. Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

