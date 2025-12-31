Υποδέχθηκε το 2026 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η Αυστραλία – Μαγευτικές εικόνες

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα στο Σίδνεϊ η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2026, με τις εικόνες να είναι μαγευτικές.

Ένα λεπτό σιγής τηρήθηκε στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που θα φωτιστεί με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνης. Μεγάλο πλήθος έδωσε το παρών για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους με πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα μέτρα.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU— Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

New Year 2026 celebration 🎉 Sydney, Australia.🇦🇺 pic.twitter.com/qhcYNYPQhu— GLOBAL PULSE 360 (@DataIsKnowldge) December 31, 2025

Να θυμίσουμε ότι, οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυνκτα. Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.