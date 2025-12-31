Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Και η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό σόου από πυροτεχνήματα (βίντεο)

Η δεύτερη χώρα μετά το Κιριμπάτι

Και η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό σόου από πυροτεχνήματα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Η Νέα Ζηλανδία έγινε η δεύτερη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 στη μια το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, μετά το Κιριμπάτι και τη Σαμόα, με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

Νωρίτερα στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, το Κιριμπάτι, σύμπλεγμα νησιών στον Ειρηνικό Ωκεανό, υποδέχθηκε πρώτο τη νέα χρονιά.

Εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026:

Αναλυτικά οι ώρες που θα υποδεχθούν οι χώρες το 2026 (ώρα Ελλάδος):

31 Δεκεμβρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 Κιριμπάτι
12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία
13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα
14:00 Φίτζι
15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας
16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία
16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας
17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα
18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη
19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη
19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands
20:00 Μπαγκλαντές
20:15 Νεπάλ
20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας
21:00 Πακιστάν
21:30 Αφγανιστάν
22:00 Αζερμπαϊτζάν
22:30 Ιράν
23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία
1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία
2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία
4:00 Γροιλανδία
5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη
6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο
7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)
8:00 Μεξικό
10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
12:00 Χονολουλού
14:00 Νησιά Baker και Howland

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ