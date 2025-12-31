Και η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό σόου από πυροτεχνήματα (βίντεο)

Η Νέα Ζηλανδία έγινε η δεύτερη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 στη μια το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, μετά το Κιριμπάτι και τη Σαμόα, με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.



December 31, 2025

Νωρίτερα στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, το Κιριμπάτι, σύμπλεγμα νησιών στον Ειρηνικό Ωκεανό, υποδέχθηκε πρώτο τη νέα χρονιά.

Εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ιστορικά μνημεία και κεντρικές πλατείες φωτίζονται, ενώ παραδοσιακά έθιμα συνταιριάζουν με σύγχρονες γιορτές.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με μεγάλες συναυλίες, πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026:

Αναλυτικά οι ώρες που θα υποδεχθούν οι χώρες το 2026 (ώρα Ελλάδος):

31 Δεκεμβρίου

12:00 Κιριμπάτι

12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία

13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα

14:00 Φίτζι

15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας

16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία

16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας

17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα

18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη

19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη

19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands

20:00 Μπαγκλαντές

20:15 Νεπάλ

20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας

21:00 Πακιστάν

21:30 Αφγανιστάν

22:00 Αζερμπαϊτζάν

22:30 Ιράν

23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου (με βάση την ώρα Ελλάδος)

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία

2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία

4:00 Γροιλανδία

5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη

6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο

7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)

8:00 Μεξικό

10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

12:00 Χονολουλού

14:00 Νησιά Baker και Howland