Νέες απειλές Τραμπ: Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία, “θα αρχίσει το πιστολίδι”

Με την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να είναι σε τεντωμένο σχοινί λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ προς τον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Μάλιστα, απείλησε πως αν η εκεχειρία δεν τηρηθεί, τότε θα ξεκινήσει το πιστολίδι.

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό – με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη νέα ανάρτησή του στο Truth Social τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης 9/4 (ώρα Ελλάδας).

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι “πυροβολισμοί” ξεκινούν μεγαλύτεροι και καλύτεροι, και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς».

Σχετικά με το περιεχόμενο της εκεχειρίας, υποστήριξε ότι «συμφωνήθηκε πριν από πολύ καιρό και παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου – ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ».

«Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, στην πραγματικότητα, στην επόμενη κατάκτησή του», τόνισε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, μαζί με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για την αποτελεσματική καταδίωξη και καταστροφή ενός εχθρού που έχει ήδη υποστεί σημαντική αποδυνάμωση, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, έως ότου τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που έχει επιτευχθεί. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε θα ξεκινήσουν «πυρά», μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα απ’ ό,τι έχει δει κανείς ποτέ στο παρελθόν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρ’ όλη την ψεύτικη ρητορική που υποστηρίζει το αντίθετο – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ. Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας εφοδιάζεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, στην πραγματικότητα, στην επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, και πάλι μέσω Truth Social, άφησε αιχμές για τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ καθώς δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν τους χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου», είχε γράψει.