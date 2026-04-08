Σε «τεντωμένο σχοινί» η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Το Μεγάλο Σάββατο οι συζητήσεις στο Πακιστάν

Σε «τεντωμένο σχοινί» βρίσκεται μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τη Μέση Ανατολή να συνεχίσει για μια ακόμη μέρα να φλέγεται.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο την Μεγάλη Τετάρτη 8/4 οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν. Η αντιπροσωπεία του Ιράν αναμένεται να ηγηθεί από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, με τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν όπου το Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

Η Λέβιτ υποστήριξε εξάλλου ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Για το Ορμούζ, είπε ότι η Ουάσινγκτον παρατηρεί αύξηση των διελεύσεων πλοίων μετά τη συμφωνία.

Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου καταγγέλλει παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

«Παράλογη» χαρακτηρίζει τη συμφωνηθείσα εκεχειρία ή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας ότι παραβιάστηκαν τρεις βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Ειδικότερα, ο Γαλιμπάφ αναφέρεται στη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο, στην παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στην άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Γαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα είναι στην ιρανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.

Νετανιάχου: Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν αιφνιδίασαν τη χώρα του με τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως όλες οι ενέργειες έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ. «Δεν πρόκειται για το τέλος του πολέμου, αλλά για έναν σταθμό στην πορεία προς την επίτευξη όλων των στόχων μας», είπε ο Νετανιάχου.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, δήλωσε πως «το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, ενώ το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ».

«Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη μάχη ανά πάσα στιγμή» είπε.