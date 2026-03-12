ΥΠΕΞ Ιράν: Κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για “συνεργεία” στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ
Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ενωση για «συνέργεια» στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.
«Η αδιαφορία και η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίθεση, στις ωμότητες και τις αγριότητες που διαπράττονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν ισοδυναμούν με τίποτε άλλο παρά με συνέργεια», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι.
Το Ιράν κατηγόρησε τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας πως έχει ταχθεί με το Ισραήλ
Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε χθες Τετάρτη μέσω X ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστηρίζει τον «επιτιθέμενο», αψηφώντας το ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που βομβάρδισε την Ισλαμική Δημοκρατία και σκότωσε αμάχους. Όποιος παριστάνει ότι δεν βλέπει «την αδικία και τις φρικαλεότητες» στέκει «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», επέμεινε.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε μέσω X ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό μόνιμη απειλή συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνησή του εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «αυτές τις δύσκολες ώρες». Πρόσθεσε ότι συνηγόρησε στη συνάντησή του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γεδεών Σάαρ να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση».
