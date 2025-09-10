Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι
Σοκάρουν οι εικόνες
Τουλάχιστον 35 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν οι αντάρτες στη δημοσιότητα.
«Ο αριθμός των μαρτύρων μεταξύ των αμάχων που έπεσαν θύματα αυτού του ύπουλου σιωνιστικού εγκλήματος αυξήθηκε σε 35», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας επίσης πως 131 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
IsraHell air strikes on #Sanaa, Yemen.
Including residential areas of high-ranking Houthi officials and the general staff #Yemen
Ο προηγούμενος απολογισμός των Χούθι έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 118 τραυματίες.
عاجل |
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين في مدينة #صنعاء اليمنية.
