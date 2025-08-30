Υεμένη: Οι Χούθι επιβεβαιώνουν τον θάνατο του “πρωθυπουργό” τους μετά από επιδρομές του Ισραήλ (Βίντεο)

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχάουι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούθι, που μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔴 UPDATE:



The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana'a.



Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa— Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά». 🔴عاجل🔴

رئاسة الجمهورية اليمنية: نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي pic.twitter.com/sSpIqTukkn August 30, 2025

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο πολιτικός βραχίονας των Χούτι τόνισε ότι η κυβέρνησή του και οι θεσμοί του εξακολουθούν να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους, μετά τη δολοφονία μελών του υπουργικού συμβουλίου από την επίθεση του Ισραήλ.

«Δηλώνουμε στον υπέροχο λαό της Υεμένης, στους γιους του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού, σε όλους τους γιους του έθνους μας και σε όλους τους ελεύθερους λαούς του κόσμου ότι διατηρούμε την αρχική μας στάση να υποστηρίζουμε και να βοηθάμε τους γιους της Γάζας, να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να αναπτύσσουμε τις δυνατότητές τους ώστε να αντιμετωπίζουν όλες τις προκλήσεις και τους κινδύνους, όπως είναι η στάση του υπέροχου λαού της Υεμένης, που είναι παρών σε όλους τους τομείς και τα πεδία με αποφασιστικότητα, θέληση και πίστη», αναφέρουν σε ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των Χούτι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 άλλων υπουργών, οι οποίοι πιθανότατα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Πέμπτης στη Σαναά.