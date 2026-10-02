Flydubai: “Πάλευα για τη ζωή μου αλλά δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν” – Η πρώτη μαρτυρία του Ινδού πιλότου (βίντεο)

Στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε ο ο Ινδός πιλότος που δέχθηκε επίθεση πτήση της Flydubai, με προορισμό από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, ο Σμιτ Ματσάρ, σε βιντεοκλήση με το γραφείο του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι βρισκόταν πεσμένος κάτω στο πιλοτήριο και εξακολουθούσε να δέχεται επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, όταν αντιλήφθηκε ότι το αεροπλάνο έχανε ύψος και συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να δράσει.

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«Ήμουν πεσμένος στο πάτωμα, τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μια τελευταία προσπάθεια για να ανοίξω την πόρτα από μέσα», δήλωσε. «Ήρθαν κι άλλοι και έπαιξαν επίσης ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης. Φυσικά, πάλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν», πρόσθεσε.

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

Ο Ματσάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί προς τη Σαουδική Αραβία.

Μόντι: “Έκανες υπερήφανη ολόκληρη τη χώρα”

Ο Μόντι είπε στον κυβερνήτη ότι «το θάρρος, η ψυχραιμία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων ανθρώπων» και ότι ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εκείνον.

Ο κυβερνήτης, τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης χαρακτηρίσει «αληθινό ήρωα», μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην Ταμπούκ, πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Αργότερα διακομίστηκε αεροπορικώς στο Αμπού Ντάμπι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

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Η πρεσβεία της Ινδίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε την Πέμπτη (01.10.2026) ότι ο Ματσάρ βρίσκεται «σε καλή κατάσταση και αναρρώνει». Ο πρέσβης Ντίπακ Μιτάλ ανέφερε ότι αισθάνεται «υπερήφανος για τον κυβερνήτη Σμιτ για τη γενναιότητά του» και «ιδιαίτερα καθησυχασμένος» μετά τη συνάντησή του μαζί του.

Σε παράλληλη εξέλιξη, ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε φερόμενη απόπειρα συντριβής αεροσκάφους σε πτήση με προορισμό το Ισραήλ από το Ντουμπάι είχε προηγουμένως υποστεί ριζοσπαστική ισλαμιστική κατήχηση και είχε αυτοκτονικές τάσεις.

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Ισραηλινοί επιβάτες παρενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση, ακινητοποιώντας τον συγκυβερνήτη. Εφεδρικό πλήρωμα του αεροσκάφους κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροπλάνο, το οποίο έχανε απότομα ύψος, και τελικά να το προσγειώσει με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Στο αεροσκάφος επέβαιναν πάνω από 170 άνθρωποι.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξήραν τη γενναιότητα όσων παρενέβησαν, ανακοινώνοντας ότι τέσσερις από τους Ισραηλινούς επιβάτες θα τιμηθούν με βραβείο «ηρωισμού», καθώς απέτρεψαν την τραγωδία.