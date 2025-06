Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο στρατός το απόγευμα της Δευτέρας 16/6.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ εργάζονται για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Συμβουλεύει επίσης τους πολίτες να εισέρχονται σε καταφύγια και να παραμένουν εκεί μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ οι σειρήνες ηχούν στην περιοχή της Χάιφα και σε όλο το βόρειο Ισραήλ μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον της χώρας.

Νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το Ιράν προετοιμάζει την “μεγαλύτερη και σφοδρότερη πυραυλική επίθεση στην Ιστορία κατά ισραηλινού εδάφους”.

