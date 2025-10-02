Βρετανία: Συναγερμός στο Μάντσεστερ – Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή, 4 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Μάντσεστερ, στην Βρετανία, καθώς πληροφορίες κάνουν αναφορά για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες στην επίθεση που έγινε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Manchester Evening News, στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω του εορτασμού του Yom Kippur, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, όπου πολλοί Εβραίοι συγκεντρώνονται στις συναγωγές και τηρούν νηστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, η αστυνομία φέρεται να πυροβόλησε τον δράστη της επίθεσης ο οποίος φέρεται να είναι ζωντανός. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, μιλώντας στο BBC χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό», τονίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ένας πολίτης δήλωσε ότι είχε δει ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς πολίτες και έναν άνδρα να μαχαιρώνεται. Λίγο αργότερα, στάλθηκαν αστυνομικοί με πυροβόλα όπλα, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές από πολίτες ότι ένας φύλακας έχει δεχτεί επίθεση με μαχαίρι.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες, ενώ ο οδηγός στη συνέχεια φέρεται να βγήκε από το όχημα και να μαχαίρωσε ένα άτομο. Συνολικά ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους τέσσερις από το τροχαίο και την επίθεση με μαχαίρι.

Ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο. Στο σημείο δέχθηκε πυρά από ένοπλους αστυνομικούς, με την κατάστασή του να μην είναι ακόμη γνωστή, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι νεκρός. Good morning. I'm in Heaton Park where there is a massive police cordon following a reported stabbing at a synagogue here. @MENnewsdesk pic.twitter.com/7pNwwzqv9d
October 2, 2025

Οι διασώστες της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσαν ότι έχει κηρυχθεί «μείζον περιστατικό» στην περιοχή Crumpsall. «Μετά από αναφορές για συμβάν στην οδό Middleton, έχουμε αποστείλει δυνάμεις στο σημείο. Βρισκόμαστε σε συντονισμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα λάβουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται το ταχύτερο δυνατό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στάρμερ: “Φρικιαστική επίθεση”

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για φρικιαστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» από την επίθεση, τονίζοντας: “Το γεγονός ότι συνέβη ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, το κάνει ακόμη πιο φρικιαστικό”.

I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.



The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.



My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 2, 2025

Πρόσθεσε πως οι σκέψεις του βρίσκονται “με τις οικογένειες όλων όσοι επηρεάστηκαν”, ενώ εξέφρασε ευχαριστίες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους διασώστες.