Στάρμερ: “Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο” – Το απόγευμα η νέα κυβέρνηση υπό τον Άντι Μπέρναμ

«Η δουλειά μου τελείωσε», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7).

Ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι, στα 6,5 χρόνια που ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, το οδήγησε «από την ιστορική ήττα του 2019, το μεταμόρφωσε ώστε να είναι έτοιμο να σταθεί απέναντι στη χώρα και πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024».

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«Έκτοτε, υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω εσάς και αυτή τη μεγάλη χώρα ως πρωθυπουργός, και είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία είναι σήμερα ισχυρότερη και δικαιότερη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια».

Πρόσθεσε ότι «η πιο ταπεινωτική και συγκινητική πτυχή αυτής της θέσης είναι ότι σου δίνεται η ευκαιρία να βλέπεις από κοντά τα σπουδαιότερα στοιχεία αυτής της χώρας σε δράση».

«Είτε πρόκειται για τους ανθρώπους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις με τις στολές των συνταγμάτων τους, είτε για το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) με τις ιατρικές στολές του, είτε απλώς για τα εκατομμύρια πολιτών που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τις προσπάθειές τους στις τοπικές τους κοινότητες».

Ο Στάρμερ ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Αποχωρώ με αξιοπρέπεια, φεύγω με χαμόγελο και είμαι περήφανος για όλα όσα πετύχαμε». "As I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success."



In his last speech as prime minister, Sir Keir Starmer says his successor has his "full support", as he thanks his family and Downing Street staff.https://t.co/CnHH75V7Xu



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/rjirUrDjWW— Sky News (@SkyNews) July 20, 2026

Νέα κυβέρνηση υπό τον Άντι Μπέρναμ

Σε νέα πολιτική εποχή εισέρχεται από σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον ‘Αντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς πρόωρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

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Η διαδικασία ξεκινά στις 13:15 (ώρα Ελλάδος), όταν ο Κιρ Στάρμερ θα εκφωνήσει την τελευταία του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα αναθέσει στον ‘Αντι Μπέρναμ τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθιστώντας τον επισήμως τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.

Ο νέος πρωθυπουργός αναμένεται να επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 14:40, όπου θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως επικεφαλής της κυβέρνησης και θα παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της νέας διακυβέρνησης. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα ανακοινώσει ένα «δεκαετές σχέδιο» για την ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική. Παράλληλα, θα δεσμευθεί να «ανασχεδιάσει» τον τρόπο λειτουργίας του βρετανικού κράτους και να προσφέρει «περισσότερο οικονομικό χώρο» στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

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Το απόγευμα ο ‘Αντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.