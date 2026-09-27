ΠΑΣΟΚ: “Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πολιτικούς που θεωρούν ότι τους χρωστά η χώρα – Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν το χρέος να προσφέρουν”

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πως «η Νέα Δημοκρατία βλέπει δύο Ελλάδες: μία Ελλάδα μειοψηφίας – το 25%, που ζουν καλύτερα – σε αυτήν απευθύνεται μόνο. Δεν είναι μόνο ο κ. Θεοχάρης. Είναι ο κ. Κουλκουδίνας που είπε “όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς”. Είναι ο κ. Γεωργιάδης που δηλώνει ότι ζούμε σε μια χώρα με συγκλονιστική ευημερία. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια απίστευτη αλαζονεία».

Ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό, ως άλλον “Λουδοβίκο” που δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία, δεν τον νοιάζει και είναι μακριά από τις ανάγκες της ενώ κατέκρινε τα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς»:

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«Η χώρα έχει έναν “Λουδοβίκο”, δεν χρειάζεται άλλον. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς. Συμπλήρωσε πώς «ο μόνος δρόμος για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία είναι με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Ή ΠΑΣΟΚ και προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο και Σαμαρά».

Για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εκτίμησε ότι η αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε, αποδεικνύει ότι «στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το πιο ριζικά αντιπαραθετικό και συνάμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ένα πρόγραμμα για να είναι ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης πρέπει να προτείνει μια άλλη κατεύθυνση για τη χώρα σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε το μεγάλο κόστος ενέργειας που επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Επανέλαβε ότι δεν λέει κανείς να καταργηθεί ο ΕΦΚ και να μην υπάρχει.

«Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κατώτατα όρια και πρέπει αν υπάρξουν παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης 2,1 λεπτά/λίτρο είναι το ευρωπαϊκό κατώφλι, εμείς έχουμε 28 λεπτά/λίτρο. Ντίζελ κίνησης 33 λεπτά/λίτρου το ευρωπαϊκό κατώφλι, 41 λεπτά/λίτρο εμείς. Αμόλυβδη βενζίνη 35,9 αλλά εδώ 70. Είναι πολύ μεγάλες οι αποκλίσεις. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης», τόνισε εξηγώντας ότι το μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για ένα διάστημα 4- 5 μηνών και να εξετάσουμε πως αποδίδει.