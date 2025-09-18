Βρετανία: Αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο ελικόπτερο που μετέφερε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Βρετανία μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε ελικόπτερο υποστήριξης, αφού αυτό με το οποίο ταξίδευαν αντιμετώπισε υδραυλικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε τοπικό αεροδρόμιο, ανακοίνωσε η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση στην άφιξη των Τραμπ στο αεροδρόμιο Στάνστεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επιβιβάστηκαν στο Air Force One κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ.

«Λόγω ενός μικρού υδραυλικού προβλήματος και για λόγους προφύλαξης, οι πιλότοι προσγειώθηκαν σε ένα τοπικό αεροδρόμιο πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης», δήλωσε ο Λίβιτ σε δήλωση προς την ομάδα Τύπου, η οποία ταξιδεύει με τον πρόεδρο.