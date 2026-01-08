“Βράζει” η Μινεάπολη: Μητέρα 3 παιδιών η 37χρονη ποιήτρια που έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς πρακτόρων της ICE (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα στοιχεία για την 37χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε θανάσιμα από άνδρα της Αστυνομίας Μετανάστευσης στη Μινεάπολη την Τετάρτη 7/1, ξεσηκώνοντας οργισμένες διαδηλώσεις.

Νεκρή είναι η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών και ποιήτρια, που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη.

Η γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τους πράκτορες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί θανάσιμα και να χάσει τη ζωή της.

Η 37χρονη ήταν Αμερικανίδα πολίτης και είχε γεννηθεί στο Κολοράντο, ενώ δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα. Στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Στους λογαριασμούς της στα social media, η Μακλίν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Σε πρόσφατες αναρτήσεις της ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο «γνωρίζει τη Μινεάπολη», ενώ είχε προσθέσει το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της στο Instagram.

Η Γκουντ είχε μία κόρη και έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, οι οποίοι τώρα είναι 15 και 12 ετών αντίστοιχα. Ο 6χρονος γιος της ήταν από τον δεύτερο γάμο της.

Ο πρώην σύζυγός της ανέφερε ότι η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο τους στο σχολείο την Τετάρτη και γυρνούσε σπίτι μαζί με τον σύντροφό της.

Καθ’ οδόν, συνάντησαν μια ομάδα στελεχών της υπηρεσίας ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο της Μινεάπολης.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί και κάνει τον γύρο του διαδικτύου σοκάρει, καθώς δείχνει ένα στέλεχος της ICE να πλησιάζει το αυτοκίνητο της 37χρονης, να απαιτεί να ανοίξει την πόρτα και να πιάνει τη χειρολαβή.

Όταν το αυτοκίνητο της γυναίκας αρχίζει να κινείται, ένας άλλος συνάδελφός του που βρισκόταν μπροστά από το όχημα τραβάει το όπλο του και πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές από κοντινή απόσταση.

Σε άλλο βίντεο που καταγράφηκε μετά τον πυροβολισμό, μια γυναίκα εμφανίζεται να κάθεται κοντά στο όχημα, κλαίγοντας και φωνάζοντας: «Αυτή είναι η σύζυγός μου, δεν ξέρω τι να κάνω!»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας». Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».