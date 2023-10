Οι επιστήμονες Πιέρ Αγκοστινί (Γαλλία), Φέρεντς Κράους (Ουγγαρία/Αυστρία) και Αν Λ’Ουιγιέ (Γαλλία/Σουηδία) τιμήθηκαν σήμερα με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2023 για τις εργασίες τους σχετικά με τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό ατόμων και μορίων και συγκεκριμένα για «πειραματικές μεθόδους που δημουργούν παλμούς φωτός πεντάκις εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου για τη μελέτη της δυναμικής των ηλεκτρονίων στην ύλη», ανακοίνωσε η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Στοκχόλμης που απονέμει το βραβείο.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv