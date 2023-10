Φρίκη προκαλούν οι αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη σε ισραηλινό κιμπούτς από μαχητές της Χαμάς.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Nicole Zedeck ανταποκρίτρια του δικτύου i24: «Μιλάω με μερικούς από τους στρατιώτες και λένε τι είδαν καθώς περπατούσαν μέσα από αυτά τα διαφορετικά σπίτια, αυτές τις διαφορετικές κοινότητες».

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'



Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z