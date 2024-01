Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά την Υεμένη και συγκεκριμένα το λιμάνι Χοντάιντα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα η επίθεση έγινε σε συστοιχίες ραντάρ και αποθήκες όπου υπάρχουν όπλα των Χούθι.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στην Υεμένη, λέγοντας ότι οι επιθέσεις αποκάλυψαν, όπως αποκάλεσε, την πραγματική επιθετική φύση των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

