Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Θα είναι σύντομα έτοιμα τα βελτιωμένα έγγραφα για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζέλενσκι τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα σταλθούν στις ΗΠΑ τα βελτιωμένα έγγραφα για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «τα πάντα εξαρτώνται» από την βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο.

«Τα μέρη που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά».