Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο – Θα συζητήσω τα ευαίσθητα θέματα με τον Τραμπ

Το δικό του μήνυμα για το τελικό κείμενο της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε είναι πολύ δύσκολο ακόμη οι πλευρές που έχουν πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις να καταλήξουν στο τελικό κείμενο.

«Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους, και τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί λειτουργικός. Προς το παρόν, μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο.

Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί – κάτι που δεν είναι εύκολο – για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση.

Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα ευαίσθητα θέματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Σήμερα, όλη η μέρα είναι αφιερωμένη στη συντονισμό με τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Σήμερα μίλησα ήδη με τους Προέδρους της Φινλανδίας και της Λιθουανίας, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και με τους Πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Ισπανίας. Ευχαριστώ όλους για τη σαφή και ειλικρινή υποστήριξη – για όλες τις πληροφορίες που μας βοηθούν. Η Ουκρανία δεν είναι μόνη, και αυτό είναι σημαντικό.

Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο δράσης, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα ευαίσθητα θέματα, τα ευαίσθητα ζητήματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κατανοούμε επίσης πόσα συμφέροντα υπάρχουν γύρω από την Ουκρανία, και πρωτίστως το συμφέρον της Ρωσίας να ματαιώσει αυτή την ευκαιρία για συμφωνία και να συνεχίσει τον πόλεμο. Βλέπουμε ποια συμφέροντα είναι συνυφασμένα και ποιος προσπαθεί σκληρά να αποδυναμώσει τη θέση μας – τη θέση της Ουκρανίας, διαδίδοντας παραπληροφόρηση και εκφοβίζοντας τον λαό μας. Αντιδρούμε σε κάθε τέτοια προσπάθεια να ματαιωθεί η λήξη του πολέμου. Για εμάς είναι σημαντική η εποικοδομητική συνεργασία με τους εταίρους μας. Φροντίζουμε τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προστατεύουμε τους Ουκρανούς – αυτό είναι το βασικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεών μας. Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία και κάνουν τα πάντα για να πετύχει η Ουκρανία.

Επίσης, πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι η Ρωσία δεν θα μειώσει την πίεση πάνω μας, πάνω στην Ουκρανία, πάνω στον λαό μας. Αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις αεροπορικές συναγερμούς, με όλες τις παρόμοιες απειλές επιθέσεων. Καταλαβαίνουμε ακριβώς με ποιον έχουμε να κάνουμε, και όλες οι διαταγές στις Αεροπορικές Δυνάμεις και σε όλα τα άλλα συστατικά των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας είναι έτοιμες. Θα αντιδράσουμε. Και θα ήταν δίκαιο για όλους τους εταίρους μας – και πρώτα απ’ όλα για την αμερικανική πλευρά – να λάβουν υπόψη την απειλή που βλέπει και η δική τους υπηρεσία πληροφοριών, και αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αν υπάρχει εποικοδομητική προσέγγιση, αν πραγματικά τελειώνουμε τον πόλεμο, τότε δεν πρέπει να υπάρχουν πυραύλοι, δεν πρέπει να υπάρχουν μαζικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, κατά του λαού μας. Αυτό είναι εφικτό για όσους είναι πραγματικά ισχυροί στον κόσμο. Πολλά εξαρτώνται από την Αμερική. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο – η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και εμείς εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες μέσω του διαλόγου με τους εταίρους μας.

Σήμερα συμμετείχα στη σύνοδο κορυφής της Κριμαϊκής πλατφόρμας – πρόκειται για μια ειδική μορφή, την κοινοβουλευτική διάσταση της Κριμαϊκής πλατφόρμας. Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, όπου παρευρέθηκαν περισσότερες από 70 αντιπροσωπείες κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών. Η εκπροσώπηση ήταν ισχυρή και πολύ ενδεικτική. Οι χώρες παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας, οι καρδιές των ανθρώπων παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας. Η πολιτική των περισσότερων συνεργατών μας βασίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι μας υποστηρίζουν – υποστηρίζουν το θάρρος των Ουκρανών και τη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους και τα κράτη. Είναι σημαντικό ο δρόμος προς την ειρήνη να είναι ακριβώς αυτός, και το κύριο είναι να είμαστε δυνατοί, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αποτελεσματικοί, ώστε η Ουκρανία να καταφέρει να επιτύχει την ειρήνη, μια αξιοπρεπή ειρήνη. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κάθε Ουκρανό για την υποστήριξη, είμαι περήφανος για τον λαό μας.

«Γράψε-σβήσε» στη Γενεύη: Από τα 28 σημεία του Τραμπ σε σχέδιο με 19 χωρίς εδάφη και ΝΑΤΟ

Σε ένα πλήρως αλλαγμένο σχέδιο 19 σημείων για τον πόλεμο στην Ουκρανία κατέληξαν οι συνομιλίες στη Γενεύη.

Εκτός βέβαια των σημείων έχουν μείνει το τι μέλλει γενέσθαι με τα εδάφη αλλά και το ΝΑΤΟ, με τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα να καλούνται να τις πάρουν οι Τραμπ και Ζελένσκι.

Η αρχική πρόταση των 28 σημείων, που παρουσίασαν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, καλούσε την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη, να αποδεχτεί περιορισμούς στον στρατό της και να εγκαταλείψει τις ελπίδες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ – όλα τα ρωσικά αιτήματα που το Κίεβο έχει απορρίψει επανειλημμένα. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του δήλωσαν ότι δεν συμμετείχαν στην εκπόνηση του αρχικού σχεδίου και έχουν συντάξει μια αντιπρόταση.

Η νέα πρόταση θα σταματούσε τις μάχες στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, αφήνοντας ανοιχτές τις συζητήσεις για το εδαφικό ζήτημα για αργότερα. Θα περιελάμβανε επίσης μια εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, τύπου ΝΑΤΟ. Άλλες βασικές γραμμές περιλάμβαναν μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού σε 800.000 άνδρες σε καιρό ειρήνης, και την επιστροφή της Μόσχας στην G8.