Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς – Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων (LIVE εικόνα)

Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα με εκατοντάδες κατεδαφισμένα κτίρια και φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, μετά τους ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών.

Σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό, τουλάχιστον 32 άνθρωποι είναι νεκροί, και 700 άτομα έχουν τραυματιστεί, μετά τους δύο απανωτούς σεισμούς που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας.

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Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα συντρίμμια.

Δείτε LIVE εικόνα από τη Βενεζουέλα:

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα πιο μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου είκοσι μετασεισμοί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

🚨 ¡Milagros entre los escombros en Bello Campo, Chacao! 🙏

Rescatistas trabajan sin descanso y siguen logrando lo imposible: encontrar personas con vida bajo los escombros.

Su valentía, entrega y esperanza están salvando vidas. 💙

¡Fuerza, muchachos! Venezuela les agradece su… pic.twitter.com/vhQ9DyeRLj— Maibort Petit (@maibortpetit) June 25, 2026

Όπως εκτίμησε το USGS, πρόκειται για ένα «διπλό συμβάν» και μια «καταστροφή που αναμένεται να έχει σημαντική κλίμακα». «Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές», τόνισε, σημειώνοντας ότι με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει τις 10.000.

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«Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες», δήλωσε η Ροντρίγκες σε διάγγελμά της προς το έθνος, αφού κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ίδια διευκρίνισε ότι σε αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο της πόλης, η οποία έχει πληγεί περισσότερο.

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New footage shows devastation in La Guaira, Venezuela caused by powerful earthquakes. pic.twitter.com/9jr4B6n1RG — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

🇻🇪🚨| URGENTE: Se derrumbó el hotel Edwards en La Guaira murieron familiares de varios de nuestros peloteros como lo son Eliezer Alfonzo, Gorkys hernandez, entre otros. La voz del audio es el gerente de Guerreros de Lara. pic.twitter.com/5XrhDxoHA0 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 25, 2026

«Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές προσπάθειες διάσωσης προκειμένου να σωθούν όσες περισσότερες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός», πρόσθεσε στο διάγγελμά της στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας). Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 24, 2026 San Bernardino / 2:40am. 8 pisos abajo. 1 muerto y dos rescatados a la hora.



Cercano al Automercado Plaza’s pic.twitter.com/AroTLcK0Mm— Jorge Ferreira (@JorgeFerreira94) June 25, 2026

«Θέλω επίσης να πω ότι πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμά μας της αλληλεγγύης και στις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένους επαναλαμβάνουμε τα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας αυτές τις δύσκολες στιγμές», είπε η Ροντρίγκες. Rescue team working assiduously!

Pray 🙏 for Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/5meMALkn5o— The Nurse’s Pulse 🩺 (@endwelljohn2022) June 25, 2026 Venezuela’s rescue teams were filmed using borrowed cellphones as flashlights, exposing a near-total lack of basic emergency equipment after years of economic collapse following devastating earthquakes.



Casualties still being assessed.

pic.twitter.com/6Mo2pMyUMh— Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Παράλληλα ευχαρίστησε τους ηγέτες χωρών, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσαν έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Μπαρούτα του Καράκας όπου κατέρρευσαν δύο κτίρια, ανέφερε ο δήμαρχός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Γκουστάβο Ντούκε δήμαρχο του Τσακάο, μια άλλη συνοικία της πρωτεύουσας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερα κτίρια κατέρρευσαν εντελώς.

«Έχουμε κτίρια, σπίτια και μονοκατοικίες που έχουν καταρρεύσει και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με όσα μέσα έχουμε διαθέσιμα», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Μετά τους σεισμούς εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη όμως γρήγορα.

Στο νοσοκομείο Hospital de Clinicas δόθηκε εντολή να διπλασιαστεί το προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη εισροή τραυματιών, επεσήμανε ένας εργαζόμενος εκεί.

Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας στη Μαϊκέτια, στις ακτές βόρεια του Καράκας, ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω των ζημιών που έχει υποστεί, επεσήμανε η Ροντρίγκες, ενώ τα μαθήματα στα σχολεία έχουν ανασταλεί για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Στο μεταξύ ηγέτες από χώρες όπως το Σαλβαδόρ, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Βραζιλία έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους. Η Ροντρίγκες σημείωσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει τον συντονισμό της βοήθειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα «άφησαν πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», χωρίς ωστόσο να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία για θύματα.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιας κλίμακας και έχουν αφήσει πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι σεισμοί σημειώθηκαν το βράδυ εθνικής γιορτής προς τιμήν της μάχης του Καραμπόντο το 1821, η οποία τελικά οδήγησε στην ανεξαρτησία της Βενεζουέλας από την Ισπανία.

Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά αυτή της Λατινικής Αμερικής.

Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα την Τετάρτη ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα ή τις ακτές της από το 1900, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Ένας σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών είχε καταγραφεί κοντά στις ακτές της χώρας της Νότιας Αμερικής στις 29 Οκτωβρίου 1900, σύμφωνα με τον κατάλογο της USGS.