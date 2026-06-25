Βενεζουέλα: Σε ημέρα εθνικής αργίας χτύπησαν οι δύο πανίσχυροι σεισμοί – “Κράτησαν 40 δευτερόλεπτα” λέει Έλληνας κάτοικος

Για το πώς βίωσε τους δύο πανίσχυρους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το απόγευμα της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδος) τη Βενεζουέλα, μίλησε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, Θεόδωρος Μαρακέλης.

«Οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα. Τρομάξαμε, άρχισαν να πέφτουν διάφορα πράγματα γιατί εμείς ζούμε στον 14ο όροφο πολυκατοικίας» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε:

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«Δεν κατάλαβα πότε τελείωσε ο πρώτος και μετά ο δεύτερος, αμέσως διακόπηκε το ρεύμα και επανήλθε μετά από έξι ώρες, τα μεσάνυχτα (ώρα Βενεζουέλας)».

Ο ίδιος εξήγησε, επίσης ότι χθες Τετάρτη ήταν ημέρα αργίας, εθνική γιορτή στη Βενεζουέλα και οι περισσότεροι ήταν είτε σπίτι είτε στον δρόμο την ώρα των σεισμών.

Όσον αφορά τις ζημιές είπε ότι «σε διάφορα σημεία του Καράκας έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια και στην πολιτεία Λαγκουάιρα είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, εκεί είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο που έχει κλείσει».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρακέλη στη Βενεζουέλα «είμαστε περίπου 2.500 Έλληνες σε όλη τη χώρα και δεν έχουμε ακούσει κάτι δυσάρεστο για κάποιο συμπατριώτη».

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα πιο μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου είκοσι μετασεισμοί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Όπως εκτίμησε το USGS, πρόκειται για ένα «διπλό συμβάν» και μια «καταστροφή που αναμένεται να έχει σημαντική κλίμακα». «Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές», τόνισε, σημειώνοντας ότι με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει τις 10.000.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά αυτή της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με το USGS, περίπου 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις Μέριντα και Καράκας το 1812.