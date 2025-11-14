Viral στιγμιότυπο: Ο Τραμπ συστήνεται σε παιδάκι στο Οβάλ Γραφείο – «Με λένε Ντόναλντ»

Στο Οβάλ Γραφείο εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλλους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μοιράζει δώρα και να κάνει χαριτωμένες χειρονομίες προς τα παιδιά. Ο πρόεδρος συστήθηκε σε ένα από αυτά λέγοντας «Με λένε Ντόναλντ», προκαλώντας ξέσπασμα γέλιου από το παιδάκι. Το στιγμιότυπο έγινε viral, ενώ το βίντεο ανέβασε η Μargo Martin, σύμβουλος επικοινωνίας του Τραμπ.

Σε ένα γραφείο που συνήθως υποδέχεται συμβούλους, υπουργούς και ξένους ηγέτες, ξαφνικά βρέθηκαν μικρά παιδιά. Πρόκειται για τα εγγόνια της δημοσιογράφου Salena Zito, που πέρασαν από το Οβάλ Γραφείο για ένα απλό γεια. Έφυγαν κρατώντας νομίσματα, στυλό και μια ιστορία για το σχολείο που δύσκολα θα πίστευε κανείς.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Τραμπ να δίνει στα παιδιά στυλό.

«Θέλεις ένα στυλό; Ένα από αυτά. Ένα, δύο, τρία…»

Δείτε το σχετικό βίντεο: