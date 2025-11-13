Το BBC ζητά επίσημα συγγνώμη από τον Τραμπ για το ντοκιμαντέρ Panorama

Το BBC επιβεβαίωσε απόψε πως ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο για το ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή Panorama τον Οκτώβριο του 2024. Το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο δεσμεύεται ότι δεν θα ξαναπροβάλει το εν λόγω πρόγραμμα σε καμία από τις πλατφόρμες του, αλλά αρνείται να καταβάλει αποζημίωση.

Εκπρόσωπος του οργανισμού δήλωσε: «Οι δικηγόροι του BBC απάντησαν στην επιστολή της νομικής ομάδας του προέδρου Τραμπ που έλαβαν την Κυριακή». Παράλληλα, τονίζεται πως και ο πρόεδρος του BBC «έστειλε ξεχωριστά προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο, λέγοντας στον πρόεδρο Τραμπ ότι τόσο αυτός όσο και η εταιρεία λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία παρουσιάστηκε στην εκπομπή.»

Στο επίμαχο ντοκιμαντέρ είχαν συνδεθεί δύο τμήματα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τρόπο που σχηματιζόταν η εντύπωση ότι παρακινούσε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Στις αρχές της εβδομάδας, η νομική ομάδα του Τραμπ είχε ζητήσει από το BBC να ανακαλέσει την είδηση, να ζητήσει συγγνώμη και να αποζημιώσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως κατέληγε η τετρασέλιδη επιστολή, θα προσέφευγε στη δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση πάνω από 1 δισεκ. δολάρια.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του Αμερικανού προέδρου για το αν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση ή αν θα βάλει τέλος στην ιστορία αυτή, μετά τη «συγγνώμη» του BBC.