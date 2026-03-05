Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού επανδρωμένου αεροσκάφους από ισραηλινό F-35

Η πρώτη του είδους της στην ιστορία

Χρήστος Παπαδόπουλος

Βίντεο από την κατάρριψη ενός ιρανικού μαχητικού αεροσκάφους Yak-130 από ένα F-35I της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, δημοσίευσαν οι IDF.

Η κατάρριψη έγινε την Τετάρτη (04/03) από το αεροσκάφος «Adir», σημειώνει η ανακοίνωση των IDF.

Πρόκειται για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από ένα μαχητικό F-35 στην ιστορία, δήλωσε στην ανακοίνωσή του χθες ο ισραηλινός στρατός.

Η τελευταία φορά που αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψαν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος ήταν στις 24 Νοεμβρίου 1985, πάνω από τον Λίβανο.

