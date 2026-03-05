Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού επανδρωμένου αεροσκάφους από ισραηλινό F-35
Η πρώτη του είδους της στην ιστορία
Βίντεο από την κατάρριψη ενός ιρανικού μαχητικού αεροσκάφους Yak-130 από ένα F-35I της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, δημοσίευσαν οι IDF.
Η κατάρριψη έγινε την Τετάρτη (04/03) από το αεροσκάφος «Adir», σημειώνει η ανακοίνωση των IDF.
BREAKING:
Israel releases a video from the first case in history of an F-35 shooting down a manned fighter aircraft by in combat.
An Israeli Air Force F-35I “Adir” shot down an Iranian Air Force YAK-130 (a Russian-made combat light attack jet) over Tehran pic.twitter.com/aTvCLfjNAJ— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026
Πρόκειται για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από ένα μαχητικό F-35 στην ιστορία, δήλωσε στην ανακοίνωσή του χθες ο ισραηλινός στρατός.
🛩️IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.
This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet.— Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026
Η τελευταία φορά που αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψαν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος ήταν στις 24 Νοεμβρίου 1985, πάνω από τον Λίβανο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις