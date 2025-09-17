Βενεζουέλα: Τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο νησί Ορτσίλα εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα ξεκίνησε σήμερα τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο νησί Ορτσίλα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ που έχουν επίσης αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε πως στη διάρκεια της άσκησης με την ονομασία «Κυρίαρχη Καραϊβική» θα υπάρξει «σημαντική ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας» και θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων «επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου». Ο Παντρίνο Λόπες τόνισε επίσης ότι η Βενεζουέλα αμύνεται έναντι των απειλών από τις ΗΠΑ.

Το νησί Ορτσίλα ανήκει στη Βενεζουέλα, έχει έκταση 43 τ.χλμ. και απέχει 97 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εναντίον της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας πως το Καράκας δικαιούται να απαντήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.