Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας» λέει ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας
Τι δήλωσε στην κρατική τηλεόραση
Το δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ.
«Το Σύνταγμα είναι σαφές: ο εκλεγμένος πρόεδρος – ο συνταγματικός πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο Μόρος, του οποίου η φυσική παρουσία στη Βενεζουέλα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή αυτό αποτελεί παραβίαση», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση.
Ο Γκιλ επέμεινε ότι το Σύνταγμα παραμένει ισχυρό και συνεχίζει να διέπει τη χώρα. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν αναπτυχθεί, η αστυνομία έχει επίσης αναπτυχθεί, το κοινό έχει επίσης αναπτυχθεί. Όλα είναι ενεργά για την υπεράσπιση της πατρίδας και της κυριαρχίας. Να έχετε πίστη ότι αυτό είναι ένα ισχυρό κράτος. Το Σύνταγμα είναι σταθερό και στιβαρό και επιτρέπει την αντιμετώπιση αυτής και οποιασδήποτε κατάστασης, όπως έχουμε δείξει σε όλη την ιστορία», είπε.
