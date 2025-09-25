Βενεζουέλα: Νέος ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών μετά τη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ (βίντεο)

Νέος σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το EMSC, και καταγράφηκε στις 23:51 τοπική ώρα (06:51 ώρα Ελλάδος).

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. ανατολικά – βορειοανατολικά της πόλης Μένε Γκράντε.

Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18:22 (τοπική ώρα), σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών, με επίκεντρο την ίδια περιοχή. 🚨#AHORA🚨 Daños en Mene Grande por #temblor en el Estado Zulia pic.twitter.com/ZwjtLoJHjk September 24, 2025

Από τον πρώτο χρονικά σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο. #Entérate | Este miércoles se registró un fuerte temblor de 6.1 grados en la escala de Richter que sacudió diferentes regiones de Venezuela, incluida la capital Caracas.



Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en la población de Mene Grande, en el estado Zulia.… pic.twitter.com/5Mx9diWs55— TalCual (@DiarioTalCual) September 24, 2025

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίστηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά -βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.