ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Νέος ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών μετά τη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ (βίντεο)

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές

Βενεζουέλα: Νέος ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών μετά τη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Νέος σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το EMSC, και καταγράφηκε στις 23:51 τοπική ώρα (06:51 ώρα Ελλάδος).

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. ανατολικά – βορειοανατολικά της πόλης Μένε Γκράντε.

Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18:22 (τοπική ώρα), σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών, με επίκεντρο την ίδια περιοχή.

Από τον πρώτο χρονικά σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίστηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά -βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.

