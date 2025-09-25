Βενεζουέλα: Νέος ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών μετά τη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ (βίντεο)
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές
Νέος σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το EMSC, και καταγράφηκε στις 23:51 τοπική ώρα (06:51 ώρα Ελλάδος).
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. ανατολικά – βορειοανατολικά της πόλης Μένε Γκράντε.
Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18:22 (τοπική ώρα), σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών, με επίκεντρο την ίδια περιοχή.
Από τον πρώτο χρονικά σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.
Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίστηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά -βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.
