Βενεζουέλα: Τρομακτικές εικόνες μετά μετά τους δύο σεισμούς άνω των 7 βαθμών – Ισοπεδώθηκαν κτίρια, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, στην πρωτεύουσα Καράκας, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένας απολογισμός των αρχών, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για πολλούς -ίσως χιλιάδες- νεκρούς, καθώς κατέρρευσαν δεκάδες κτίρια και πολλές πολυκατοικίες.

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Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφτηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, στο φάσμα από τους 10.000 ως ακόμη και τους 100.000.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira 💔



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

– Hora: 18:04 (hora local)

– Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.



💔😭🇻🇪 pic.twitter.com/KRq3WNqj4D— Guillo (@codiguillos) June 24, 2026

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να αρχίζουν να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

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#RESCATE | Equipos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y rescate entre los escombros dejados por el fuerte terremoto registrado en #Venezuela.



Los rescatistas trabajan para localizar a personas heridas o atrapadas bajo #estructuras colapsadas, mientras continúan las… pic.twitter.com/brl6lGm6cD— Contraluz | Política, Economía y más (@contraluzec_) June 25, 2026

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα.

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Summary: Two powerful earthquakes struck western Venezuela near San Felipe within about a minute of each other.



The quakes, preliminarily measured at magnitudes 7.2 and 7.5, caused building collapses across several cities.



USGS says roughly 8 million people experienced strong… — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 25, 2026

Άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

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#últimaHora | Un sismo de magnitud 7,1 sacudió Venezuela, incluyendo su capital, Caracas, y varias regiones del país. El Servicio Geológico de EEUU (USGS) informó dos temblores de la misma magnitud, con epicentros cercanos a Montalbán y Morón. Corresponsales de teleSUR en el… pic.twitter.com/uEZfKlSkHM— teleSUR TV (@teleSURtv) June 24, 2026

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X. Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.



Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/pIw8ywXzYe— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 25, 2026

Εν τω μεταξύ, οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.

Ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Μετά τους δύο σεισμούς «μαμούθ», η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πρόεδρος Ροδρίγκες ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες πως θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, που έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο. A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago…👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026 MORE: Multiple structures have reportedly collapsed after a strong earthquake struck Caracas. https://t.co/r1EaakspGy— Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών -ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.

Πλαισιωμένη από τον αδελφό της Χόρχε, πρόεδρο του κοινοβουλίου, και τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, η κ. Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών.

«Ήταν φρικτό»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο, μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Επίσης, αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».