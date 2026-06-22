Ο Τραμπ “βλέπει” βανδαλισμούς πίσω από τις ζημιές στο Μνημείο Λίνκολν – Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Ανάρτηση για την επισκευή του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, μετά τις ζημιές που υπέστη, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι: «επιθεώρησε την Πισίνα Αντανάκλασης και ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι βανδαλισμοί προκάλεσαν ζημιές στην πισίνα. Παρά την πρόσφατη ανακαίνιση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας στρώσης μπλε χρώματος, η Πισίνα Αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα – κυρίως τα φύκια που μετατρέπουν το νερό σε μια έντονη απόχρωση του πράσινου.

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Η άνθηση φυκιών βάφει πράσινη τη νεοανακαινισμένη πισίνα-καθρέφτη λίγες ημέρες μετά την ανακαίνιση αξίας 14 εκατ. δολαρίων.

Ο πρόεδρος έγραψε επιπλέον στην ανάρτησή του στο Truth Social ότι μια μέρα νωρίτερα, είχε συναντηθεί με εργολάβους επειδή μεγάλο μέρος της πισίνας πιθανότατα θα πρέπει να αποστραγγιστεί για «απαραίτητες επισκευές».

Οι New York Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι μια σύμβαση 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς διαγωνισμό ανατέθηκε την άνοιξη σε μια εταιρεία που συνδέεται με έναν εργολάβο ονόματι John «JJ» Cafaro για την εγκατάσταση ενός συστήματος καθαρισμού νερού.

Ο Cafaro είναι επιχειρηματίας από το Οχάιο και μακροχρόνιος δωρητής του Τραμπ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2002 σε μια υπόθεση συνωμοσίας για δωροδοκία που αφορούσε έναν βουλευτή των ΗΠΑ, και ξανά το 2010 για ψευδή δήλωση.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι πολλά άτομα είχαν συλληφθεί σε σχέση με φερόμενο βανδαλισμό της πισίνας. Ο Ολυμπιονίκης Ντέιβιντ Χερν δήλωσε στην Washington Post ότι ήταν μεταξύ των συλληφθέντων, αλλά ο 67χρονος είπε ότι δεν βανδάλισε, «κατέστρεψε, έσπασε ή ξεφλούδισε τίποτα». Είπε ότι ήθελε απλώς να αγγίξει ένα μέρος της νέας μπλε επένδυσης που είχε αποκολληθεί από τον πυθμένα της πισίνας».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι βάνδαλοι χρησιμοποίησαν κάποια «μορφή μαχαιριού ή λεπίδας και έβαλαν μια πληγή μήκους 250 ποδιών» στην πρόσοψή της. «Έριξαν επίσης διαβρωτικές και καταστροφικές χημικές ουσίες στην πισίνα», ισχυρίστηκε, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για κανέναν από τους ισχυρισμούς.

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Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων έχει ρίξει υπεροξείδιο του υδρογόνου στην πισίνα για την επεξεργασία των φυκιών, τα οποία, σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση του κίτρινου χρώματος.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι πέντε άτομα συνελήφθησαν. Πέντε άλλοι έλαβαν ομοσπονδιακές κλήσεις και κατατέθηκαν 14 αστυνομικές αναφορές σε σχέση με φερόμενο βανδαλισμό στην πισίνα – συμπεριλαμβανομένης μιας που σχετίζεται με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι κάποιος έκοψε την επένδυση της πισίνας.

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Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, δήλωσε στο Fox News Sunday ότι όποιος βρεθεί να βανδαλίζει την πισίνα θα διωχθεί. «Εάν υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα που εισάγονται στην για να δημιουργήσουν περισσότερα φύκια ή ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στην Πισίνα, τότε θα εξετάσουμε πιο σοβαρές κατηγορίες», δήλωσε ο Πίρο στον παρουσιαστή του “The Sunday Briefing”, Πίτερ Ντούσι.