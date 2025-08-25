Βαλερί Ζαλούζνι: Ποιος είναι ο πρώην αρχηγός του ουκρανικού στρατού που προορίζεται για διάδοχος του Ζελένσκι

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και νυν πρέσβης στο Λονδίνο θεωρείται ο επικρατέστερος για τη διαδοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην προεδρία της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαλούζνι, είχε χάσει τη θέση του από τον Ουκρανό Πρόεδρο και διορίστηκε πρέσβης στο Λονδίνο, ωστόσο στη χώρα του θεωρείται ήρωας πολέμου με καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας απέναντι στη Μόσχα.

Αν και διαφωνούσε έντονα με τον Ζελένσκι προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και μάλιστα στην πρόσφατη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Λονδίνο, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία μαζί του, γράφοντας: «Ο δρόμος μπροστά δεν θα είναι εύκολος, αλλά μαζί θα υπερνικήσουμε κάθε πρόκληση». EPA

Σύμφωνα με τον Guardian, αντιπολιτευόμενοι κύκλοι του Ζελένσκι στην Ουκρανία, θεωρούν ότι ο Ζαλούζνι αποτελεί σχεδόν τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, η πολιτική ωριμότητα και αίσθηση σταθερότητας που επιδεικνύει, προβάλλει περισσότερο ως πειθαρχία και όχι ως στρατηγικός ελιγμός.

Ο Ζαλούζνι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα είναι το πρώτο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε ο Τζέι Ντι Βανς μετά την αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Guardian, θα έβλεπαν θετικά την διαδοχή αυτή.

Θέλει να ακολουθήσει μοντέλο Ισραήλ

Χωρίς να επιβεβαιώνεται προς το παρόν με κάποιο τρόπο σε ιδιωτικές του συζητήσεις ο Ζαλούζνι, φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία να κινηθεί «σαν ηγέτης στον πόλεμο», εμπνεόμενος από το ισραηλινό μοντέλο ηγεσίας. Ωστόσο, εμφανίζεται διστακτικός για το «αν ο ουκρανικός λαός είναι έτοιμος για τόσο σκληρές πολιτικές».

Μόλις τον περασμένο μήνα, στην επιστροφή του στο Κίεβο για τη σύνοδο των πρέσβεων, συμμετείχε ενεργά με επισκέψεις σε περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Βέβαια, δεν προβλέπονται για την ώρα εκλογές στην Ουκρανία και δεν θα γίνουν όσο η χώρα παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση.