Τζέι Ντι Βανς: «Θα ήταν ανόητο» το Ιράν να εκτροχιάσει την εκεχειρία «για τον Λίβανο»

Στο γεγονός ότι η εκεχειρία δεν θα κρατήσει αν το Ιράν δεν τηρήσει τις υποσχέσεις του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στάθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ, πολύ σαφής ότι η συμφωνία είναι μια εκεχειρία, μια διαπραγμάτευση. Αυτό δίνουμε εμείς, και αυτό που δίνουν είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν ξανά. Αν δεν δούμε αυτό να συμβαίνει, ο πρόεδρος δεν πρόκειται να τηρήσει τους όρους μας, αν οι Ιρανοί δεν τηρούν τους όρους τους», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force Two καθώς έφευγε από την Ουγγαρία.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι η συμφωνία βρίσκεται σε «καλό σημείο», αλλά ορκίστηκε ότι το ιρανικό καθεστώς θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες» εάν παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

«Ουσιαστικά, βρισκόμαστε σε καλή θέση. Ανοίγουν ξανά τα στενά. Έχουμε εκεχειρία. Και ειλικρινά, αν παραβιάσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας, τότε θα δουν σοβαρές συνέπειες», είπε ο Βανς.

«Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτή τη διαπραγμάτευση να καταρρεύσει σε μια σύγκρουση όπου σφυροκοπείται για τον Λίβανο, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτούς και για το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είπαν ποτέ ότι ήταν μέρος της εκεχειρίας, αυτή είναι τελικά δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο. Αλλά αυτή είναι δική τους επιλογή» ανέφερε.