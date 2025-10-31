«Τύμπανα πολέμου» στην Καραϊβική: Διαψεύδει ότι θα χτυπήσει τη Βενεζουέλα ο Τραμπ – Ζητάει όπλα από τον Πούτιν ο Μαδούρο

Στο «κόκκινο» είναι η κατάσταση στην Καραϊβική, με τις ΗΠΑ να έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του πάντως διέψευσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει η Washington Post, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ζήτησε την παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για την αναβάθμιση των αμυντικών ραντάρ, την επισκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και, πιθανώς, την προμήθεια πυραύλων.

«Εν μέσω συσσώρευσης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απευθύνεται στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν για να ενισχύσει τις φθαρμένες στρατιωτικές του δυνατότητες και να ζητήσει βοήθεια, ζητώντας αμυντικά ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και ενδεχομένως πυραύλους, σύμφωνα με εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας Washington Post.

Τα αιτήματα προς τη Μόσχα υποβλήθηκαν με τη μορφή επιστολής που απευθυνόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και επρόκειτο να παραδοθούν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη ρωσική πρωτεύουσα από ανώτερο βοηθό αυτόν τον μήνα.

Ο Μαδούρο, σύμφωνα με τα έγγραφα, συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών τους για την αντιμετώπιση «της κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες, πιθανώς ώστε η Βενεζουέλα να μπορέσει να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ συντόνισε πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα χρειαζόταν «παθητικό εξοπλισμό ανίχνευσης», «συσκευές GPS scrambler» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ. [600 μίλια]», αναφέρουν τα έγγραφα.

«Στην επιστολή, ο Μαδούρο τόνισε τη σοβαρότητα της αντιληπτής αμερικανικής επιθετικότητας στην Καραϊβική, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ως δράση κατά της Κίνας λόγω της κοινής τους ιδεολογίας», αναφέρουν τα αμερικανικά έγγραφα.

Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς αντέδρασαν η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν» αναφέρει η ανάρτηση.