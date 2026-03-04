Τρόμος στο Τελ Αβίβ: Η στιγμή που δημοσιογράφοι του CNN τρέχουν στα καταφύγια (βίντεο)
Η ψύχραιμη αντίδραση των έμπειρων ρεπόρτερ
Την δική τους αγωνία βιώνουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται στις εμπόλεμες ζώνες στην Μέση Ανατολή και καλύπτουν τα κοσμοιστορικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα την τελευταία βδομάδα.
Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει τον τρόμο του πολέμου καθώς δημοσιογράφοι του CNN τρέχουν να βρουν καταφύγιο τη στιγμή που έκαναν εκπομπή για το κανάλι σε ταράτσα κτιρίου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ την στιγμή που πραγματοποιείται επίθεση από το Ιράν.
Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη στιγμή που ακούγονται οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ, οι δημοσιογράφοι με μεγάλη ψυχραιμία διακόπτουν την εκπομπή, βγάζουν γρήγορα τα μικρόφωνά τους, παίρνουν άλλες κάμερες και σύνεργα και ξεκινάνε να κατευθύνονται γρήγορα προς το καταφύγιο χωρίς να σταματάνε να καταγράφουν τα γεγονότα.
«Τώρα, ενώ βρισκόμασταν στο καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, ακούσαμε μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις, και αυτό είναι που ακούτε όταν τις αναχαιτίζουν».
