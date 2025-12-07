Τραμπ Τζούνιορ: Η Ουκρανία είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Ίσως σταματήσουμε να την υποστηρίζουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ουκρανία με δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων την χαρακτήρισε πιο διεφθαρμένη χώρα από τη Ρωσία, ενώ τόνισε ότι ίσως ο πατέρας του Ντόναλντ Τραμπ σταματήσει να την υποστηρίζει.

«Νομίζω ότι μπορεί. Αυτό που είναι καλό στον πατέρα μου και αυτό που είναι μοναδικό στον πατέρα μου είναι ότι δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος» ανέφερε.

Σε μια εκτενή συζήτηση με την κεντρική παρουσιάστρια παγκόσμιων ειδήσεων του Skynews, Γιάλντα Χακίμ, στο Φόρουμ της Ντόχα 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε θέματα όπως οι πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Μιλούσε υπό την ιδιότητά του ως επιχειρηματικού ηγέτη, παρουσιάζοντας την ατζέντα του για επενδύσεις «Πρώτα η Αμερική» στην αμυντική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), χαράσσοντας μια ευθεία γραμμή μεταξύ της παγκόσμιας σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας.

Περιγράφοντας την Ουκρανία ως «μια πολύ πιο διεφθαρμένη χώρα από τη Ρωσία», χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ως «έναν από τους μεγάλους λάτρεις του μάρκετινγκ όλων των εποχών», ο οποίος, όπως είπε, είχε γίνει «μια θεότητα που πλησιάζει τα όρια, ειδικά στην αριστερά».

Τραμπ Τζούνιορ για Μασκ: «Επέστρεψε 100% στην ομάδα»

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο δισεκατομμυριούχος της Tesla, Έλον Μασκ, «επέστρεψε 100% στην ομάδα», αφού προηγουμένως φαινόταν να έχει τσακωθεί με τον πρόεδρο.

Νωρίτερα φέτος, η επενδυτική εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, 1789 Capital, επένδυσε σημαντικά σε ορισμένες από τις εταιρείες του Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX.

Συγκρίνοντας απευθείας τον Πρόεδρο Τραμπ με τον Μασκ, είπε: «Φανταστείτε να έχετε να κάνετε με έναν Ντόναλντ Τραμπ – τώρα πρέπει να έχω να κάνω με δύο».

«Είναι πολύ παρόμοιοι με αυτόν τον τρόπο, οπότε δημιούργησε κάποιους πονοκεφάλους… αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και οι δύο είναι πολύ ευθυγραμμισμένοι, συμφωνούν με αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τη χώρα μας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την ελευθερία του λόγου.»

Συνέχισε: «Ο Έλον έκανε απίστευτα πράγματα για το Twitter, επέτρεψε πραγματικά να συμβεί ο εκδημοκρατισμός της αλήθειας, της ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί πραγματική απειλή στην Αμερική αυτή τη στιγμή».