Τραμπ: Το Σικάγο είναι «η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο, «μακράν την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», όπως την αποκάλεσε.

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστώνη.

«Το Σικάγο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, στην ανάρτησή του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο, που τον έχει ήδη αποκαλέσει «δικτάτορα», ότι επιδιώκει με την ανάπτυξη του στρατού να αμφισβητήσει τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026. Τόσο ο Πρίτσκερ όσο και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ κατηγορούν τον Τραμπ ότι «επινοεί κρίσεις» για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων σε Δημοκρατικές Πολιτείες. Η Βαλτιμόρη, άλλη πόλη στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, βρίσκεται στο Μέριλαντ.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «ο Πρίτσκερ χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια, απλώς δεν το ξέρει ακόμα».