Τραμπ: “Θαυμάσιο αν οι Κούρδοι του Ιράκ μπουν στο Ιράν – Θα τους υποστηρίξω πλήρως”

«Θαυμάσια» χαρακτήρισε την προοπτική των Κούρδων του Ιράν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε στο Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης, ανέφερε ότι θεωρεί απίθανο ο επόμενος ηγέτης του Ιράν να είναι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Αχμαντί, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε φαβορί για τη διαδοχή του πατέρα του.

«Θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνο το πρόσωπο μαζί με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Τραμπ ενθάρρυνε τους Κούρδους του Ιράν να προχωρήσουν σε επιθέσεις. «Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο που θέλουν να το κάνουν, θα το υποστηρίξω πλήρως», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο παραλληλισμός με τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην επιλογή ηγεσίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, έκανε παραλληλισμό με τη Βενεζουέλα, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, αφήνοντας τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τη «νούμερο δύο» του Μαδούρο, να αναλάβει, με τον Τραμπ να την αποκαλεί «θαυμάσια» στις ενέργειές της.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον, ώστε να μην χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε ξανά. Θέλουμε κάποιον που θα είναι μεγάλος για τον λαό και τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ανέλυσε περαιτέρω τη δήλωσή του για τον γιο του Χαμενεΐ, Μοζτάμπα, ο οποίος φέρεται να είναι το φαβορί για τη διαδοχή. Όταν ρωτήθηκε αν ο εξόριστος διάδοχος του Ιράν, Πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου Σάχη, ήταν πιθανότητα, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι όλοι είναι στο παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς».

Κάλυψη στις Κουρδικές δυνάμεις

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα παρέχουν ή έχουν προσφέρει αεροπορική κάλυψη για τις Κουρδικές δυνάμεις του Ιράν που εξετάζουν την παρέμβαση στη δυτική περιοχή του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «δεν μπορώ να σας το πω», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο στόχος για τους Κούρδους θα ήταν «να νικήσουν».

«Αν το κάνουν, είναι καλό», συμπλήρωσε.

Κούρδοι Ιρανοί μαχητές έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες για το αν και πώς να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στη δυτική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η συμμαχία των Κούρδων του Ιράν, που βρίσκεται στην περιοχή του Ιράκ κοντά στα σύνορα, εκπαιδεύεται για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση, με σκοπό την αποδυνάμωση του ιρανικού στρατού, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.