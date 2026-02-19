Τραμπ: «Θα βοηθήσουμε οικονομικά των ΟΗΕ για να γίνει βιώσιμος»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν οικονομικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να τον βοηθήσουν να γίνει ισχυρότερος και βιώσιμος, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία που εκφώνησε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. Ωστόσο, επί προεδρίας Τραμπ, έχουν αρνηθεί να προβούν σε υποχρεωτικές πληρωμές που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ έχουν περικόψει την εθελοντική χρηματοδότησή υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Θα ενισχύσουμε τον ΟΗΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές. Χρειάζονται βοήθεια… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι ο ΟΗΕ είναι βιώσιμος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θεωρώ πως o ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες, πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.