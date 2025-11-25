Τράμπ: Θα συναντηθώ με Πούτιν και Ζελένσκι μόνο όταν η συμφωνία είναι οριστική – Στην Μόσχα ο Γουίτκοφ

Το δικό του μήνυμα έστειλε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την πλατφόρμα Truth Social για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο όταν η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός είναι οριστική.

Παράλληλα, όπως τόνισε έδωσε εντολή στον στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ:

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό 28-σημείο σχέδιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Steve Witkoff να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ!

Τραμπ: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια τελετής χάριτος για την Ημέρα των Ευχαριστιών ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία, η οποία και θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λευκός Οίκος: Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Θέση για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πήρε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη 25/11.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της η Καρολίν Λίβιτ τόνισε ότι οι πλευρές που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις είναι κοντά σε συμφωνία καθώς έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία.

Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε σε ανάρτησή της.