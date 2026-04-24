Ωρωπός: Μηνύσεις για παράνομο μπάζωμα στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό μπαζώματος στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας του Ωρωπού, ήρθαν οι άνθρωποι του δήμου. Όπως διαπίστωσαν, άγνωστοι είχαν εναποθέσει μπάζα δημιουργώντας μέσα στη θάλασσα έναν παράνομο κάθετο δρόμο μήκους περίπου 60 μέτρων, προκαλώντας αλλοίωση στον ευαίσθητο παράκτιο χώρο, ο οποίος είναι προστατευμένος και αποκλεισμένος.

Με το που ενημερώθηκε ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης μετέβη αμέσως στο σημείο για αυτοψία και στη συνέχεια κατέθεσε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στο Λιμεναρχείο και στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προσκομίζοντας και φωτογραφίες, ενώ παράλληλα το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ωρωπού έκανε λόγο για «περιβαλλοντικό έγκλημα». Είπε συγκεκριμένα ο κ. Γιασημάκης: «Αυτό που αντικρίσαμε στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασυδοσία, να μπαζώνουν τη θάλασσα και να προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Και πρόσθεσε: «Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».