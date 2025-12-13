Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» μετά την επίθεση σε αμερικανικό κομβόι στη Συρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, που σκότωσε τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών.

«Θα ανταποδώσουμε» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, λέγοντας πως αυτή ήταν μια επίθεση μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά των ΗΠΑ και της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEW: President Trump says the U.S. WILL retaliate after the attack on Americans in Syria leaving 3 dead and 3 more injured.



“This was an ISIS attack. On us and Syria. And again, we mourn the loss and we pray for them and their parents and their loved ones.”



“We will retaliate.… https://t.co/J1L9pkTDdu pic.twitter.com/m8x3HUT3n1— Benny Johnson (@bennyjohnson) December 13, 2025

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα κατά του Ισλαμικού Κράτους αν αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση, σημειώνοντας πως οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έπεσαν σε ενέδρα.

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν σήμερα στη Παλμύρα της Συρίας σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, με την Δαμασκό να δηλώνει ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.