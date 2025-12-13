Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» μετά την επίθεση σε αμερικανικό κομβόι στη Συρία

«Ήταν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά των ΗΠΑ»

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» μετά την επίθεση σε αμερικανικό κομβόι στη Συρία
Consolidated News Photos POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, που σκότωσε τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών.

«Θα ανταποδώσουμε» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, λέγοντας πως αυτή ήταν μια επίθεση μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά των ΗΠΑ και της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας.

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα κατά του Ισλαμικού Κράτους αν αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση, σημειώνοντας πως οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έπεσαν σε ενέδρα.

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν σήμερα στη Παλμύρα της Συρίας σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, με την Δαμασκό να δηλώνει ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

